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Пугачева рекомендовала горюющей Вайкуле надеяться и ждать

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Пандемия коронавируса нанесла удар не только индивидуальным предпринимателям, но и артистам, имеющим государственные контракты. На этот раз к безработным певцам присоединилась и Лайма Вайкуле.

Видимо, Лайма Вайкуле переживает не самый благоприятный период в своей карьере. Массовые мероприятия запрещены, концерты могут проводиться только для пустых залов, а онлайн-пространство уже и так переполнено всевозможными записями выступлений. Звездам российской эстрады остается только гадать, когда их материальное положение стабилизируется.

Несмотря на то что в столице уже начала кипеть светская жизнь, в Юрмале все еще затишье. Латвийская певица признается, что пока и особых перспектив нет. По словам Лаймы, под вопрос поставили даже проведение фестиваля "Рандеву".

О нелегком финансовом положении Вайкуле сообщила в своем инстаграм-аккаунте. Артистка выложила видео, на котором новоиспеченная семья дроздов вьет гнездышко и суетливо летает между хвойными ветками. Добавила драматичности к посту в социальной сети и подпись звезды. Вайкуле печально отметила, что работы сейчас нет, но благодаря птицам она поняла, что жизнь продолжается.

Поддержала латвийскую подруга и Алла Пугачева. "Красота! Вся жизнь впереди, надейся и жди", – отметилась примадонна в комментариях под видео.

Напомним, что сама Алла Пугачева ежегодно навещает коллегу по цеху в Юрмале. Дом Вайкуле расположен на морском побережье, где звезды часто отдыхают и снимают смешные ролики друг с другом. В прошлом году серия видео в исполнении примадонны и Лаймы собрала около миллиона просмотров. Поклонники настоятельно рекомендовали исполнительницам продолжать общаться со зрителями.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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