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«Просто разводимся и все!» Харламов опроверг свою шутку на счет развода

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Пару дней назад Харламов и Асмус в своих Инстаграм-аккаунтах одновременно заявили о том, что они разводятся. Эта новость мгновенно огорчила тысячи их поклонников, а журналисты тут же принялись искать причину разрыва звезд.

Множество экспертов и просто знакомых актрисы и юмориста начали строить догадки. Кто-то высказывал даже самые невероятные версии. Мол, развод случился из-за съемок Асмус в нашумевшем фильме "Текст".

Харламову припомнили множество поклонниц. Якобы шоумен начал изменять Кристине, поэтому та его бросила.

Но нашлись и те, кто не поверили в развод артистов. Они предположили, что новость — это лишь очередной пиар. Ведь Кристина и Гарик много лет были вместе, только недавно закончили ремонт особняка и вообще, они многое пережили. Как говорится, прошли огонь, воду и медные трубы.

Накануне свое слово сказал ведущий популярного YouTube-шоу Сomment out Владимир Маркони. Согласно его данным, Асмус и Харламов решили принять участие в его проекте.

«Поскольку мы всех участников просим, чтобы они до выхода программы ни в коем случае не признавались, что были у нас, мы были удивлены, что Гарик и Кристина рассказали об этом. Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство», — сообщил Владимир.

«Да, это синхронное задание, которое нужно было выполнить вместе. В этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», — признался Маркони.

Тем не менее, посты Кристины и Гарика в Инстаграм до сих пор не удалены, а сам Харламов решил подлить масла в огонь и окончательно запутал общественность. На своей странице в социальной сети он написал: «Хорош уже, просто разводимся и все!»

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