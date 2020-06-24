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Изменившая имидж дочь Валерии стала выглядеть старше матери

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Дочь певицы Валерии 27-летняя Анна Шульгина кардинально сменила внешность. Пользователи Сети оценили ее образ на семейном торжестве и пришли к выводу, что на фоне матери девушка выглядит старушкой.

Анна Шульгина собрала семью для того, чтобы отпраздновать день рождения. Фотографии с торжества появились в Сети.

Снимки позволили поклонникам оценить внешний вид Валерии и ее 27-летней дочери. Комментаторы пришли к однозначному выводу, что певица выглядит моложе и свежее именниницы.

Возможно, проблемы с восприятием образа Анны Шульгиной связаны с короткой прической девушки. Общественность в России еще не до конца привыкла к тому, что девушки избавляются от длинных волос и носят "мальчишеские" стрижки.

Еще одним фактором может служить цвет шевелюры. Пепельный блонд при некотором освещении может выглядеть точь в точь как седина, что также может смутить неподготовленного зрителя.

Впрочем, главной причиной общественной реакции можно назвать привычку пользователей Сети не стеснять себя ни в чем. И если у них возникло желание высказать свое мнение о внешности звезды, то ничто их остановить не сможет.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Девочка хочет стать похожей на бабушку?!

Гость||

И правда бабуля

Имя: Гость
Комментарий:

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