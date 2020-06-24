Бывший друг Путина, скрывающийся во Франции, выложил фото возможных дочерей президента

24.06.2020 | 10:17

Бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее тесно общался с Владимиром Путиным и являлся одним из его друзей, а теперь персона нон грата в России, опубликовал в сети фотографии из семейного архива.

На них запечатлены, предположительно, дочери Владимира Путина - Катерина Тихонова и Мария Воронцова в подростковом возрасте. Они сняты вместе с сыновьями Пугачева Александром и Виктором.

Сам президент практически не комментирует свою личную жизнь, а Кремль упорно скрывает какие-либо подробности жизни первого лица государства. Имена дочерей раньше нельзя было даже называть. Такая таинственность породила волну слухов и домыслов. Например, прославленной гимнастке Алине Кабаевой не раз приписывали роман с президентом.

Лишь недавно Владимир Путин немного рассказал о своей семье. Он заявил, что его внуки могут спокойно позвонить ему в рабочий кабинет.

Снимки, которые опубликовал Сергей Пугачев, позволили общественности идентифицировать большинство людей на фотографиях. На одной из них издание "Открытые медиа", опознало участниц первого состава поп-группы "Стрелки".

Екатерина Кравцова, которая в то время являлась солисткой "Стрелок", подтвердила изданию, что на фото рядом с Тихоновой и Воронцовой она. Но девушка не вспомнила, по какому поводу они собирались и являются ли Катерина и Мария дочерьми Путина.

На других снимках Тихонова и Воронцова запечатлены в Кремле и играющими в бильярд.

Катерина Тихонова сейчас возглавляет фонд поддержки молодых ученых "Иннопрактика". Она кандидат физико-математических наук. Мария Воронцова - кандидат медицинских наук. Ее связывают с частным инвестиционным проектом в области лечения рака.