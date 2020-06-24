Сетевое издание|18+|Среда|24 июн 2020|11:16
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Бывший друг Путина, скрывающийся во Франции, выложил фото возможных дочерей президента

Печать

Бывший российский банкир Сергей Пугачев, который ранее тесно общался с Владимиром Путиным и являлся одним из его друзей, а теперь персона нон грата в России, опубликовал в сети фотографии из семейного архива.

На них запечатлены, предположительно, дочери Владимира Путина - Катерина Тихонова и Мария Воронцова в подростковом возрасте. Они сняты вместе с сыновьями Пугачева Александром и Виктором.

Сам президент практически не комментирует свою личную жизнь, а Кремль упорно скрывает какие-либо подробности жизни первого лица государства. Имена дочерей раньше нельзя было даже называть. Такая таинственность породила волну слухов и домыслов. Например, прославленной гимнастке Алине Кабаевой не раз приписывали роман с президентом.

Лишь недавно Владимир Путин немного рассказал о своей семье. Он заявил, что его внуки могут спокойно позвонить ему в рабочий кабинет.

Снимки, которые опубликовал Сергей Пугачев, позволили общественности идентифицировать большинство людей на фотографиях. На одной из них издание "Открытые медиа", опознало участниц первого состава поп-группы "Стрелки".

Екатерина Кравцова, которая в то время являлась солисткой "Стрелок", подтвердила изданию, что на фото рядом с Тихоновой и Воронцовой она. Но девушка не вспомнила, по какому поводу они собирались и являются ли Катерина и Мария дочерьми Путина.

На других снимках Тихонова и Воронцова запечатлены в Кремле и играющими в бильярд.

Катерина Тихонова сейчас возглавляет фонд поддержки молодых ученых "Иннопрактика". Она кандидат физико-математических наук. Мария Воронцова - кандидат медицинских наук. Ее связывают с частным инвестиционным проектом в области лечения рака.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — newsru.com
0
0
0
0
 
Гость||

Таких друзей давно пора в музей!

Гость||

А Драконов куда?Которые выдают себя за людей и тайно размножаются?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте