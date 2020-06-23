Владимир Путин анонсировал дополнительные выплаты в 10 000 рублей на ребенка и увеличение налогов

23.06.2020 | 18:09

Сегодня в ходе обращения к россиянам президент РФ анонсировал ряд важных нововведений и выплат, которые затронут десятки миллионов жителей нашей страны.

Во-первых, выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка до 16 лет граждане РФ получат еще и в июле.

«Тем, кто уже получил выплату в июне, выплата в июле будет проведена автоматически. Собирать справки не надо», — пообещал Путин.

Во-вторых, в стране с 1 января 2021 года будет введен так называемый налог на богатых. Произойдет увеличение ставки НДФЛ с 13 до 15 процентов для плательщиков с высоким уровнем доходом. Таким принято считать сумму в 5 миллионов рублей в год.

В заключении глава государства заявил о расширении программы льготной ипотеки. Размер жилищного кредита для покупки жилья по ставке в 6,5 процента увеличили с трех до шести миллионов рублей. В крупнейших агломерациях — Московской и Санкт-Петербургской — данный показатель подняли до 12 миллионов рублей.