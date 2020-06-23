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В Сети требуют снять с должности детского омбудсмена Кузнецову за продвижение РПЦ

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Петиция с требованием убрать с должности уполномоченную при президенте РФ по правам ребенка Анну Кузнецову появилась в Сети.

Автор петиции считает, что Кузнецова пользуется служебным положением, защищая не права детей, а продвигая интересы церкви, что является нарушением Конституции, так как Россия — светское государство.

«Она призывает запретить продажу препаратов прерывающих беременность и сократить финансирование клиник, которые делают аборты. За такие призывы ее нужно люстрировать, в любой цивилизованной стране она бы слетела с этой должности моментально после такого вредительства. Запрет абортов и препаратов для прерывания беременности нарушает права женщин, это приведет к росту нелегальных операций и смертности женщин от криминальных абортов, в стране увеличится количество беспризорных детей», — сказано в петиции. Автор считает, что Анна так печется о развитии церкви, потому что ее муж представитель РПЦ.

При этом, напоминает автор, в России до сих пор не запретили женское обрезание, когда маленьких девочек калечат религиозные родители, однако Кузнецова на этот счет молчит.

Автор напоминает, что правозащитники забили тревогу сразу, как только Кузнецову назначали на эту должность. Он полагает, что ее необходимо не только отправить в отставку, но и «привлечь к ответственности за бездействие в плане запрета женского обрезания и пагубной религиозной пропаганды в школах, а также за призывы к нарушению прав женщин на аборты».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — ИА «Росбалт»
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Гость||

Житель Пензенской области добился защиты прав своей несовершеннолетней дочери-инвалида в Верховном суде России.

Согласно материалам, размещенным на сайте суда, девочка страдает жизнеугрожающим наследственным редким (орфанным) заболеванием.

Консилиум врачей и врачебная комиссия ФГБУ «Российская детская клиническая больница», а также консилиум врачей областной детской клинической больницы разрешили ей индивидуальное применение не зарегистрированного на территории Российской Федерации лекарственного препарата.

Министерство здравоохранения Пензенской области отказалось обеспечить инвалида лекарством. Чиновники сослались на то, что ее диагноз отсутствует в перечне жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или утрате трудоспособности.

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