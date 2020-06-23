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Свято место пусто не бывает: Прилучный нашел спутницу

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Известный актер и звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный недавно признался в том, что тяжело переносит одиночество. Артист даже завел несколько домашних питомцев, чтобы скрасить свое одиночество.

Но увлечение живностью не может сравниться с обычными человеческими отношениями, поэтому Павел решил действовать. В последнее время Прилучный стал все чаще появляться вместе с Мирославой Карпович – звездой сериала «Папины дочки».

34-летняя женщина не дурна внешне и умна. Поговаривают, что она имеет хорошее чувство юмора. Сердце уроженки Бердянска некоторое время было свободно. С Павлом их связала не только общая профессия, но и работа в постановке «Косметика врага»

В последние недели их встречают все чаще и чаще. Некоторые поклонники предполагают, что Мирослава могла стать основной причиной развода Павла и Агаты. Слухи о том, что Прилучный изменяет Муцениеце, ходили достаточно давно. Вот только за руку актера никто не ловил. У журналистов не было точной информации, с кем проводит время артист.

Красотке Карпович также приписывали множество романов. Была информация, что она встречается с популярным у молодежи певцом Егором Кридом, коллегой по съемочной площадке «Папиных дочек» Филиппом Бледным и актером Аристархом Венесом.

Отношения Прилучного и Муцениеце прекратились в 2020 году. После девяти лет брака супруги расстались. Агата назвала в качестве основной причины развода рукоприкладство мужа. 15 июня они официально развелись. Двое детей – Тимофей и Мия – остались жить с матерью.

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