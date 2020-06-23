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Сменившему имидж наследнику Юлии Меньшой предрекли будущее звезды

Печать

Наследник Юлии Меньшовой старается избегать публичности. Вероятно, поэтому актриса так редко выкладывает снимки с сыном.

В минувшие выходные Юлия Меньшова вместе с мужем и детьми отправились на природу. Семейство гуляло по окрестностям дачного поселка и наслаждались хорошей погодой. Актриса опубликовала множество кадров с того дня.

Среди всех кадров, которыми поделилась с поклонниками Меньшова, можно заметить фото отца актрисы, дочери и сына. Запечатленный на снимке наследник Юлии выглядит старше своих лет. Молодой человек сменил имидж – отрастил волосы и отпустил бороду.

"Брутально", "Красавцем растет! Невесту себе уже нашел?", "Ему бы в кино сниматься, звездой станет!", "Нормальной такой типаж, для кино самое то, да и харизма есть", - восхитились молодым человеком подписчики Юлии.

Кстати, в прошлом году сын Меньшовой окончил школу-студию МХАТ. Парень решил пойти по стопам мамы, бабушки и дедушки. Юлия не исключает того, что в будущем ее наследник станет режиссером.

Дочери телеведущей всего 17 лет. В прошлом месяце семейство отмечало ее день рождения. Тогда Меньшова опубликовала трогательный видеоролик с фотографиями наследницы.

Напомним, недавно Юлия Меньшова рассказала, что за время карантина поправилась. Актриса призналась, что теперь боится раздеваться перед зеркалом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

"Ему бы в кино сниматься, звездой станет!",
Нет, он пойдёт на завод в литейку!!!!

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