На экраны выходит фильм с участием Децла

23.06.2020 | 11:18

Рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актер и поэт Децл ушел из жизни в феврале 2019-го. Спустя полтора года после его смерти поклонников музыканта ждет сюрприз.

6 июля на телеканале СТС стартует приключенческий фильм "Погнали". По сюжету, многодетное семейство Осиных решается на смелое путешествие из Красноярска в Минск на минивэне. Одну из серий роуд-муви посвятили Кириллу Толмацкому (Децлу): перед смертью он снялся в проекте в качестве камео – в роли самого себя.

В столичный клуб, где работает Децл, приезжает старшеклассница Даша (Александра Киселева). Повод очень личный – ее мать (Ирина Пегова) призналась, что известный рэпер и есть настоящий отец девочки. Только встретившись с "папой" в его гримерной, девушка узнает всю правду.

На съемках Децл с улыбкой признавался, что мечтает о главной роли. "Когда играю себя, просто пробегаю глазами по тексту и на площадке исполняю все как можно живее, – говорил он. – Но, конечно, если дадут большую роль, буду серьезно тренироваться. Задумываюсь над этим, потому что кино – неплохой этап развития для артиста. Я бы хотел сниматься в главных ролях и также снимать. У меня, кстати, есть свои сценарии".

Напомним, что Кирилл Толмацкий скоропостижно скончался 3 февраля 2019 года после выступления в одном из ижевских клубов. Известному рэперу стало плохо, ему вызвали скорою, но медики не смогли помочь 35-летнему исполнителю.