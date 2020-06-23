Михаилу Ефремову диагностировали хронический алкоголизм

23.06.2020 | 09:57

Завершилась череда экспертиз и освидетельствований, которые были назначены актеру Михаилу Ефремову. Очередная подтвердила неутешительный диагноз, который подозревали многие знающие актера люди.

Хронический алкоголизм - приговор для водителя, обычно с ним пожизненно лишают права на управление транспортными средствами. Об этом теперь полиция и намерена ходатайствовать перед судом. Накануне психиатрическая экспертиза признала актера вменяемым.

После трагедии Ефремов осознал, что нельзя садиться пьяным за руль. Актер пообещал, что он не будет пытаться избежать наказания.

"Как тут отмажешься, когда все и все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока", - заявил Ефремов. В завершении видеоролика актер еще раз попросил прощения.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. В результате происшествия погиб человек. Актер по решению суда на два месяца был помещен под домашний арест.

Позже журнаисты телеканалы НТВ выяснили, что за джипом актера числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей.