Игорь Крутой после многомесячной разлуки решил воссоединиться с родными

23.06.2020 | 10:35

Композитор Игорь Крутой, как и все, несколько месяцев провел в самоизоляции дома. По другую сторону Атлантики все это время оставалась его семья. Как только появилась возможность, музыкант отправился к родным.

Судя по вывеске в аэропорту, Крутой воспользовался услугами частной британской авиакомпании, которая специализируется на бизнес-перевозках. И в ситуации, когда регулярных международных рейсов пока нет, это кажется хотя и дорогим, но единственно верным решением.

"Вынужденная и долгая разлука с близкими подошла к концу, – радуется Игорь Яковлевич. – В последние минуты многочасового перелета я даже поймал себя на мысли, что немного волнуюсь перед встречей с моими девчонками – почти четыре месяца в разлуке! Столько всего произошло в мире за это время!"

Родину Крутой покидал с тревогой. "Конечно же, мыслями я в Москве – там множество дел, которые я на время оставил, но сердце мое сейчас с моей семьей, – уверил композитор. – Это такое счастье – наконец-то увидеться и обнять их всех! Буду наслаждаться каждой секундой общения, а потом снова в бой. Покой нам только снится".

Напомним, что супруга главного российского композитора Ольга Крутая занимается бизнесом и живет в Нью-Джерси. В Америке уже много лет обитают его дочери Виктория и Александра и внучка Маша.

Встреча с наследницей была своеобразной. "Он мой, а не Сашин, зайчик, – сказала внучка. – Хотя, вообще, ты не зайчик, а деда!" "Вот так, – изумился Крутой. – У нас серьезные проблемы!"