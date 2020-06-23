Эксперт: Россию в ближайшем будущем ждет новая пенсионная реформа

23.06.2020 | 07:57

В скором будущем будет невозможно обеспечить выплатами всех пожилых граждан, поэтому пенсионную систему в России придется снова реформировать. С таким прогнозом выступил эксперт Дмитрий Александров.

К 2034 году демографическая ситуация в нашей стране еще больше ухудшится, считает аналитик. В таких условиях Россия сможет обеспечить выплаты всем пенсионерам лишь при быстром развитии экономики.

Если темпы роста экономики и дальше будут невысокими, то Пенсионный фонд вряд ли сможет исполнять все обязательства – властям придется снова что-то придумывать, считает Александров. По его мнению, правительство будет вынуждено снова изменять систему пенсионным накоплений в 2024-2025 годах. "Вероятно, будут потихоньку реформировать", – цитирует экономиста Ura.ru.

Новые изменения могут заключаться в расширении системы добровольных страхований, полагает аналитик. Александров не исключил, что правительство может пойти на модернизацию системы пенсионных накоплений.

Напомним, что с 2019 году в России идет пенсионная реформа. Она продлится до 2028 года. Женщины смогут получить государственную пенсию по достижении 60 лет, мужчины – 65.