Дед Владимира Путина работал с Лениным и Сталиным

23.06.2020 | 09:44

Владимир Путин посетил парк "Патриот", где в музее "Дорога памяти" ознакомился с виртуальным фотоархивом. В базе сохранились изображения десятков миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.

Впервые президент рассказал о прошлом своей семьи в 2015 году. В статье, посвященной 70-летию победы, он подробно описал, как и где воевал его отец. Также политик поделился воспоминаниями матери о блокаде и гибели старшего брата.

Дед Владимира Путина работал вместе с Владимиром Лениным и затем с Иосифом Сталиным. Об этом президент рассказал также несколько лет назад.

Деда президента РФ звали Спиридоном. Родился он в деревне Поминово Тверского уезда в семье крестьян в 1879 году. После Первой мировой и гражданской войн, Спиридон работал в подмосковных Горках поваром и кормил семью Владимира Ильича Ленина.

В 40-х годах он трудился в пансионате «Ильичевский». Обслуживал там министра культуры Фурцеву, генсека Хрущева и других представителей политической элиты.

Несмотря на высокие должности родителя, отец политика после войны служил в охране вагоностроительного завода, а позже стал мастером.

Парк "Патриот" открыли в 2014 году. Он работает в качестве культурной площадки для мероприятий, которые проходят под патронажем Вооруженных сил Российской Федерации.