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Дед Владимира Путина работал с Лениным и Сталиным

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Владимир Путин посетил парк "Патриот", где в музее "Дорога памяти" ознакомился с виртуальным фотоархивом. В базе сохранились изображения десятков миллионов фронтовиков, тружеников тыла и блокадников.

Впервые президент рассказал о прошлом своей семьи в 2015 году. В статье, посвященной 70-летию победы, он подробно описал, как и где воевал его отец. Также политик поделился воспоминаниями матери о блокаде и гибели старшего брата.

Дед Владимира Путина работал вместе с Владимиром Лениным и затем с Иосифом Сталиным. Об этом президент рассказал также несколько лет назад.

Деда президента РФ звали Спиридоном. Родился он в деревне Поминово Тверского уезда в семье крестьян в 1879 году. После Первой мировой и гражданской войн, Спиридон работал в подмосковных Горках поваром и кормил семью Владимира Ильича Ленина.

В 40-х годах он трудился в пансионате «Ильичевский». Обслуживал там министра культуры Фурцеву, генсека Хрущева и других представителей политической элиты.

Несмотря на высокие должности родителя, отец политика после войны служил в охране вагоностроительного завода, а позже стал мастером.

Парк "Патриот" открыли в 2014 году. Он работает в качестве культурной площадки для мероприятий, которые проходят под патронажем Вооруженных сил Российской Федерации.

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Источник — dni.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Дед Владимира Путина работал с Лениным и Сталиным
И с Берией?

Гость||

Патриарх Кирилл «сердечно поздравил» всех россиян с годовщиной начала Великой Отечественной войны

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Владимир Путин посетил парк "Патриот",
Владимир Путин провел ПЕНСИОННУЮ РЕФОРМУ.

Имя: Гость
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