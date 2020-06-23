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Была: у отрицающего брак Ефима Шифрина неожиданно нашлась супруга

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Ефим Шифрин в последнее время не так часто появляется на публике и экранах телевизоров. Тем не менее артист продолжает внимательно следить за своей внешностью. Для многих по-прежнему остается загадкой, почему Ефим Залманович к своим 64 годам так и не обзавелся супругой и детьми.

Шифрин всегда скрывал свою личную жизнь. Несмотря на популярность, об артисте известно крайне мало. Его родители умерли в 90-е годы прошлого века, брат живет в Израиле.

Однажды Шифрин заявил, что он является четвероюродным братом певца Олега Газманова. Но через некоторое время сам Олег опроверг эту информацию, заявив, что она не соответствует действительности.

Шифрин никогда не попадал в скандалы, газеты и журналы не писали о любовных похождениях артиста. Хотя следует признать, что выглядит Ефим крайне привлекательно. Да даже в свои 60 с лишним лет он может дать фору многим 40-летним мужчинам. Шифрин постоянно занимается спортом, регулярно посещает спортзал.

Периодически артисту приписывали романы с коллегами по цеху. Одно время их сводили с Кларой Новиковой. Якобы у них был тайный брак. Но и Шифрин, и Новикова позже опровергли какую-либо связь.

Между ними были обычные дружеские отношения, которые прервались в момент ухода Шифрина из «Аншлага». Поговаривают, что именно Новикова сообщила руководству, что Ефим Залманович собирается покинуть проект. А сам артист скрывал это, сообщив о намерениях лишь близким друзьям.

Завесу тайны приоткрыла Ангелина Вовк. В эфире программе «Пусть говорят» она неожиданно сообщила, что в молодости Шифрин был женат, правда не назвала имя его супруги. Сам артист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.

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