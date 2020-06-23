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Ангелина Вовк потеряла ребенка и пережила клиническую смерть

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Новой гостьей программы "Судьба человека" стала Ангелина Вовк. Она рассказала о том, как едва не умерла из-за внематочной беременности.

Артистка решила признаться, почему у нее так и не появились дети несмотря на то, что дважды была замужем. Однажды телеведущая могла бы стать матерью.

Как отметила Ангелина Вовк, как-то она почувствовала себя плохо во время съемок передачи "Голубой огонек". Диктора отвезли в больницу, осмотрели врачи, и оказалось, что у девушки внематочная беременность. Знаменитость еле откачали – были повреждены органы.

Телеведущая в эфире шоу "Судьба человека" сказала, что помнит те моменты очень смутно. Например, видела через какую-то пелену, как доктор делает надрез на животе.

Ангелина Вовк вспоминает, что долго лежала вся в трубках, почти без движения, похудела на 20 килограммов. Девушка восстанавливалась после случившегося около полугода и сильно мучилась. Медики думали, что артистка не выживет.

В какой-то момент телеведущая почувствовала, что боли больше нет. Перед глазами открылся белый коридор, и она полетела. Врачи спасли жизнь Ангелине Вовк – откачали после клинической смерти.

Из-за осложнений после внематочной беременности диктор больше не могла иметь детей. "Жизнь, естественно, изменилась, но сделать ничего было нельзя", – отметила Ангелина Вовк в эфире шоу "Судьба человека".

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Источник — dni.ru
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