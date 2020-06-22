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Пегова сравнила себя с лох-несским чудовищем: Костюм – бомба!

Печать

Актриса предстала в необычном образе. Звезда кино и сериалов Ирина Пегова преобразилась для роли.

В 2019 году артистка снималась в картине "Одесский пароход". Режиссером фильма стал Сергей Урсуляк. В ленте Ирине Пеговой досталась необычная роль. Правда, по словам артистки, в финальном монтаже ее героини практически нет – многое вырезали.

В личном микроблоге Пегова опубликовала кадры со съемок картины "Одесский пароход". На снимках Ирина облачена в пушистую шубу с капюшоном. Знаменитость с головой укутана в меха.

"Костюм – бомба! Лох-несское чудовище. Хоть оно лысое, но не сегодня…" – прокомментировала внешний вид своей героини Пегова. Артистка добавила, что специально выставила это фото на всеобщее обозрение. В фильме "Одесский пароход" ее героиню не разглядеть.

По словам знаменитости, это не первый случай, когда у ее персонажа урезают экранное время, либо герои вообще не попадают в финальный монтаж. Пегову полностью вырезали по меньшей мере из двух картин.

"Ирочка, как они могли вырезать такое чудо?) Вы великолепны в этих мехах", "чукча в чуме ждет рассвета! Ждем выхода фильма с вашим участием", "Очень даже мило! Вы здесь на школьницу из совка похожи... были такие, в основном очень дельные и активистки!!)))) Как раз у Усуляка я Вас запомнил, Вы там хоть и коротко, но ярко!!! Благодаря вот такому образу (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отреагировали на признание Ирины Пеговой фанаты.

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Источник — dni.ru
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Гость||

Она просто лох-чудовище

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