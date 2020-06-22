«На вас лица нет»: сын рассказал о состоянии Михаила Боярского

22.06.2020 | 16:08

Пару недель назад Михаил Боярский не на шутку встревожил поклонников своего таланта внешним видом.

Артист выступил с поддержкой благотворительности и записал видеообращение, в котором попросил материально помочь артистам Симфонического оркестра Ленинградской области – у их детей выявили редкое генетическое заболевание.

Появившийся в кадре Боярский испугал худобой, излишней эмоциональной напряженностью и усталым видом. Многие поклонники решили, что Михаилу Сергеевичу следует срочно показаться врачам. "Михаил Сергеевич, а у вас все хорошо со здоровьем? На вас лица нет", - написал один из переживающих.

Спустя время на вопрос журналистов и переживания поклонников Боярского ответил его сын – Сергей. Он попросил не переживать за любимого актера. По его словам, у исполнителя роли Д'Артаньяна все прекрасно со здоровьем.

Сергей Боярский пояснил, что его отец внимательно следит за своим здоровьем. Хорошо питается, соблюдает рекомендации врачей. По его мнению, для своих 70 лет Михаил Сергеевич находится в прекрасной форме. Упитанным Боярский никогда не был, ему присуща стройность.

Внешний вид отца в ролике сын объяснил тем, что актер проникся ситуацией, горем людей, вложил всю душу в видеообращение, которое может спасти детские жизни.