Младший сын Марии Порошиной умудрился сломать кровать: Богатырь

22.06.2020 | 13:13

Актриса впервые за долгое время показала сына Андрея. Мария Порошина редко публикует снимки с наследником в соцсетях.

У звезды кино и сериалов пятеро детей. Младший ребенок знаменитости, сын Андрей, родился в январе 2019 года. Мария Порошина редко рассказывает о крохе.

Впрочем, накануне звезда кино и сериалов сделала исключение. В "Инстаграм" Мария показала собственную спальню и похвасталась новой кроваткой Андрея.

Как оказалось, старое место для сна малыш сломал. Знаменитость намекнула, что ее сынишка – крепкий мальчик, она назвала его богатырем. Звезда опубликовала пару фото. На одном из них запечатлен полуторагодовалый Андрюша.

Артистка добавила, что мебель сыну выбирала очень тщательно: из натурального дерева и окрашенную краской на водной основе. Мария сообщила, что кроватка разбирается и трансформируется в столик и два кресла.

Напомним, у 46-летней Марии Порошиной пятеро детей. От гражданского мужа Гоши Куценко у знаменитости есть дочь Полина. Во втором браке с актером Ильей Древновым артистка родила трех девочек – Серафиму, Аграфену и Глафиру. О человеке, который является отцом младшего сына Марии, ничего неизвестно.