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Джигана назвали причастным к болезни сына

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У сына рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой начались проблемы со здоровьем. Поклонники допустили, что музыкант может быть причастен к ухудшению состояния ребенка.

Накануне Оксана Самойлова рассказала в личном микроблоге, что врачи диагностировали у ее наследника Давида непроходимость слезных путей. Модель столкнулась с такой проблемой впервые за восемь лет ухода за детьми.

Американские педиатры советуют матери регулярно делать массаж мальчику, в то время как российские специалисты настаивают на операции. "Кто-то сталкивался с этим? Мне нужен ваш опыт", – обратилась за помощью к пользователям звезда.

Один из подписчиков предположил, что болезнь ребенка связана со скандалом вокруг Джигана. Якобы разборки с музыкантом привели к душевному расстройству Самойловой, что отразилось на здоровье мальчика. "Психосоматика мамы. Невыплаканные слезы", – выразил мнение комментатор.

Напомним, что проблемы в отношениях рэпера Джигана с женой начались сразу после рождения сына Давида. Музыкант ушел в загул и стал публиковать странные записи в социальных сетях. Через некоторое время он попал в реабилитационную клинику, где лечился от наркотической зависимости.

В апреле этого года Оксана Самойлова подала документы на развод. В своем инстаграм-аккаунте модель обвинила бывшего возлюбленного в обмане. Однако через несколько месяцев она забрала заявление. Рэпер Джиган смог вымолить прощение у любимой, и она дала ему второй шанс.

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Источник — dni.ru
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