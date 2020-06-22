Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|18:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

«Друзья» вернутся на экраны, но они уже не будут прежними

Печать

Известная актриса Лиза Кудроу, ставшая популярной благодаря ситкому «Друзья», рассказала о спецвыпуске сериала, который в ближайшее время окажется на экранах.

Согласно заверению звезды комедийного сериала, новый эпизод будет скорее походить на интервью, чем на классическую серию «Друзей».

Главные герои соберутся на съемочной площадке, чтобы поделиться воспоминаниями. «Мы не будем играть наших персонажей», – сообщила Лиза. Мы не будем сами собой, подчеркнула актриса.

По словам Фиби, а именно так звали героиню Кудроу в сериале, для нового выпуска нет даже основного сценария. Актеры будут импровизировать, а съемки будут проходить в формате беседы. Лиза заметила, что проект даже нельзя назвать продолжением или очередной серией.

Кудроу добавила, что она и ее коллеги по теленовелле никогда не собирались вместе в присутствии зрителей. Артистка считает, что фанатам «Друзей» будет интересно узнать, «как это было», из первых уст, ведь после завершения сериала прошло много лет.

О создании спецвыпуска сериала «Друзья» стало известно еще в начале года. Новость об этом сообщила Марта Кауффман – автор идеи и продюсер телепроекта. Изначально планировалось начать работу в марте, но планы спутала коронавирусная инфекция.

В результате студии HBO Max и Warner Bros. Приняли решение «заморозить» съемки, чем сильно огорчили фанатов сериала «Друзья». Многие из которых предполагали, что подобный срыв может поставить крест на новой встрече любимых героев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте