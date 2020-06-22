«Друзья» вернутся на экраны, но они уже не будут прежними

22.06.2020 | 16:47

Известная актриса Лиза Кудроу, ставшая популярной благодаря ситкому «Друзья», рассказала о спецвыпуске сериала, который в ближайшее время окажется на экранах.

Согласно заверению звезды комедийного сериала, новый эпизод будет скорее походить на интервью, чем на классическую серию «Друзей».

Главные герои соберутся на съемочной площадке, чтобы поделиться воспоминаниями. «Мы не будем играть наших персонажей», – сообщила Лиза. Мы не будем сами собой, подчеркнула актриса.

По словам Фиби, а именно так звали героиню Кудроу в сериале, для нового выпуска нет даже основного сценария. Актеры будут импровизировать, а съемки будут проходить в формате беседы. Лиза заметила, что проект даже нельзя назвать продолжением или очередной серией.

Кудроу добавила, что она и ее коллеги по теленовелле никогда не собирались вместе в присутствии зрителей. Артистка считает, что фанатам «Друзей» будет интересно узнать, «как это было», из первых уст, ведь после завершения сериала прошло много лет.

О создании спецвыпуска сериала «Друзья» стало известно еще в начале года. Новость об этом сообщила Марта Кауффман – автор идеи и продюсер телепроекта. Изначально планировалось начать работу в марте, но планы спутала коронавирусная инфекция.

В результате студии HBO Max и Warner Bros. Приняли решение «заморозить» съемки, чем сильно огорчили фанатов сериала «Друзья». Многие из которых предполагали, что подобный срыв может поставить крест на новой встрече любимых героев.