Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|11:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Больше не топ: Билана лишили самого дорогого

Печать

В этом году "Евровидение" отменили из-за коронавируса. Однако организаторы конкурса решили устроить трансляцию старых выпусков и заодно провести новое голосование. Диме Билану не повезло.

В 2008 году первое место занял российский исполнитель с композицией Believe. К сожалению, на этот раз песня не вошла даже в топ-5. После подсчета голосов оказалось, что Диме Билану баллов хватает лишь на то, чтобы скромно расположиться на девятой строчке.

На этот раз первое место присудили украинке Ани Лорак, которая тогда заняла вторую строчку с треком Shady Lady. Стоит отметить, что в 2008-м разрыв между первой и второй позицией был минимальным – забавно, как все изменилось через 12 лет.

Артистка не стала скрывать, что ей безумно приятно возглавить топ исполнителей "Евровидения". На своей странице в "Инстаграм" звезда поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.

Дима Билан пока отмалчивается. Он не спешит комментировать ситуацию, хотя поклонники уже завалили его вопросами в соцсетях. Артист последнее время активно работает над новым клипом на композицию "Химия" – возможно, ему просто некогда.

Напомним, в 2008 году Россия заняла на "Евровидении" первое место, набрав 272 балла. Украина оказалась на втором с 230 голосами. Следом шли Греция и Армения.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте