Асмус и Харламов объявили о разводе

22.06.2020 | 17:39

Кристина Асмус сообщила о расставании с Гариком Харламовым. Актриса и комик объяснили принятое решение в своих инстаграм-аккаунтах.

Кристина Асмус и Гарик Харламов перехватывают эстафету у Павла Прилучного и Агаты Муцениеце – супруги разводятся. Актриса пояснила, что расстается с избранником мирно и без конфликтов. Более того, такое решение было принято не спонтанно. Они обдумывали его целый год.

Звезда сериала "Интерны" надеется, что она сможет сохранить с Гариком дружеские отношения ради дочери. Наследницу родители обещают растить вместе. Харламов в своем инстаграм-аккаунте написал, что безмерно благодарен Кристине за прожитые вместе годы и наследницу.

Кроме того, супруги объяснили – скандальная сцена из фильма "Текст", в съемках которой приняла участие Асмус, нисколько не имеет отношение к их разводу. Самоизоляция также не повлияла на решение расстаться.

"Так случается в жизни. Такое бывает. Но мы навсегда останемся близкими людьми", – написал Гарик.

Кристина отметила, что больше не будут комментировать свой развод. Актриса попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее и Гарика по этому поводу.

Напомним, Кристина Асмус вышла замуж за Гарика Харламова в 2013 году. Через год у них родилась дочь Анастасия.