Юлиан и Анастасия оформили развод

21.06.2020 | 17:16

Анастасия опечалена решением Юлиана. Теперь он для нее предатель.

"Я свободен! Обнулился", – написал Юлиан в своем инстаграм-аккаунте под снимком, на котором запечатлен он с свидетельством о расторжении брака в руках. Певец не стал скрывать своей радости от расставания с Анастасией.

Певица рассказывала, что именно Юлиан стал инициатором развода. Ее экс-возлюбленный хотел детей, однако она не могла забеременеть. Анастасия выступает против суррогатного материнства и усыновления.

Сейчас знаменитость надеется, что к ней вернется ее бывший муж Владимир. Мужчина постоянно поддерживает экс-супругу. Певица часто говорит Владимиру, что скучает по нему.

Юлиан же называет другую причину расставания с Анастасией. Мол, у певицы непростой характер. В этом случае не идет речь про детей, пояснил артист.

Напомним, Анастасия неоднократно пыталась спасти брак с Юлианом, несмотря на то, что устала от отношений. Певица закрывала глаза на многие вещи. Она считает экс-возлюбленного предателем и винит его в том, что не получила от брака того счастья, которого ждала.

Юлиан и Анастасия поженились в марте 2019 года. Тогда, кажется, они были по-настоящему счастливы. За событием следила съемочная группа Андрея Малахова.