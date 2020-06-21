ВОЗ бьет тревогу: пандемия COVID-19 вошла в новую опасную фазу

21.06.2020 | 11:13

Мир живет в условиях пандемии коронавируса COVID-19 с начала весны. Совсем недавно некоторые страны начали снимать карантинные ограничения, но специалисты заявили о новой угрозе.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19. По всему миру инфекцию подхватили более 150 тысяч человек.

По словам Гебрейесуса, это говорит о быстром распространении коронавируса в мире сегодня. Он отметил, что самое большое количество людей заразились в Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке и Южной Азии.

Глава ВОЗ отметил, что многие жители планеты устали от самоизоляции, а государства стремятся как можно быстрее начать восстановление экономики. Но вирус продолжает стремительно распространяться и остается смертельно опасным, поскольку эффективных вакцин или лекарств до сих пор найдено не было.

Согласно последним данным, коронавирус в мире сегодня заразил более 8,68 миллиона человек. Самое большое количество заболевших в США – свыше 2,27 миллиона. На втором месте находится Бразилия с 984 тысячами инфицированных. Третью строчку занимает Россия, где заразились 569 тысяч человек.

Ранее канадские ученые обнаружили неизвестный прежде ранний симптом коронавируса – воспаление слизистой оболочки глаза. Одна женщина обратилась к врачам с жалобами на покраснение глаз. Ее начали лечить от конъюнктивита, однако терапия не дала результатов. Затем выяснилось, что она недавно приехала из Азии, после чего ее протестировали на COVID-19. Анализ показал положительный результат.