Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 июн 2020|11:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

ВОЗ бьет тревогу: пандемия COVID-19 вошла в новую опасную фазу

Печать

Мир живет в условиях пандемии коронавируса COVID-19 с начала весны. Совсем недавно некоторые страны начали снимать карантинные ограничения, но специалисты заявили о новой угрозе.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что за минувшие сутки было зафиксировано рекордное число случаев заражения COVID-19. По всему миру инфекцию подхватили более 150 тысяч человек.

По словам Гебрейесуса, это говорит о быстром распространении коронавируса в мире сегодня. Он отметил, что самое большое количество людей заразились в Северной и Южной Америке, а также на Ближнем Востоке и Южной Азии.

Глава ВОЗ отметил, что многие жители планеты устали от самоизоляции, а государства стремятся как можно быстрее начать восстановление экономики. Но вирус продолжает стремительно распространяться и остается смертельно опасным, поскольку эффективных вакцин или лекарств до сих пор найдено не было.

Согласно последним данным, коронавирус в мире сегодня заразил более 8,68 миллиона человек. Самое большое количество заболевших в США – свыше 2,27 миллиона. На втором месте находится Бразилия с 984 тысячами инфицированных. Третью строчку занимает Россия, где заразились 569 тысяч человек.

Ранее канадские ученые обнаружили неизвестный прежде ранний симптом коронавируса – воспаление слизистой оболочки глаза. Одна женщина обратилась к врачам с жалобами на покраснение глаз. Ее начали лечить от конъюнктивита, однако терапия не дала результатов. Затем выяснилось, что она недавно приехала из Азии, после чего ее протестировали на COVID-19. Анализ показал положительный результат.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте