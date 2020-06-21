Венцеслав из «Дома-2» требует развода с сумасшедшей женой

21.06.2020 | 18:29

Бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский не намерен больше состоять в браке с Дарьей Некрасовой и просит у нее развода. Но девушка отказывается и идет на шантаж.

Свадьба Венцеслава Венгржановского и Дарьи Некрасовой состоялась в марте 2020 года. Но семейное счастье закончилось, не успев начаться. На торжество заявилась общая подруга молодоженов Валерия, которая сообщила, что ждет ребенка от Венцеслава.

В тот же момент Дарья в слезах покинула ресторан и уехала за город к родственникам. Позже стало известно, что девушке трудно пережить предательство возлюбленного и она пыталась наложить на себя руки.

Венцеслав же не намерен терпеть истерики жены, поэтому хочет с ней развестись. Экс-участник "Дома-2" уже был у адвоката и обсудил возможность расторжения брака. Он называет Дарью сумасшедшей и признается, что боится ее.

Некрасова расставаться с Венгржановским не хочет. Девушка заявила, что покончит с собой, если Венцеслав с ней разведется.

Продюсер звезды скандального реалити-шоу подтвердил, что оформить развод сейчас очень трудно, потому что адекватность Дарьи вызывает сомнения.

Любопытно, что Валерия, которая неожиданно заявила о беременности от Венцеслава, на самом деле ждет от него ребенка. Она показывала журналистам снимок УЗИ. Венгржановский готов стать отцом, отказываться от наследника он не намерен.