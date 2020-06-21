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Сати Казанова ради встречи с мужем готова преступить закон

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Сати Казанова и Стефано Тиоццо пытаются найти всевозможные пути, чтобы наконец-то встретиться друг с другом. Пара не виделась уже четыре месяца из-за бушующей пандемии коронавируса в странах.

Причиной столь долгого расставания возлюбленных стала закрытая граница между Россией и Италией. Еще в начале марта Стефано улетел в Турин на съемки, планируя вернуться через пару дней домой. Но судьба решила устроить проверку молодоженам, ведь как долго еще не увидятся супруги – вопрос, на который никто не сможет дать точный ответ.

В связи с тем, что ограничения постепенно снимают, у звездной пары вновь появляется надежда на скорейшее воссоединение. Сати Казанова признается, что уже находится "на низком старте" и собирает чемоданы. Девушка подумывает, чтобы нарушить закон и какими-либо запретными способами добраться к любимому.

"Я подала всевозможные заявки, чтобы мне разрешили улететь каким-нибудь спецрейсом. Но пока такой возможности нет. Как и ясности, к сожалению", – рассказала Сати в одном из интервью.

Поклонники уверяют звезду, что вероятнее всего долгожданная встреча супругов может состояться в начале июля. Более того, специальный рейсы никто не отменял. Так как отношения Сати и Стефано официально зарегистрированы, свидетельство о браке может стать веским доказательством для вылета певицы из страны.

Несмотря на всю трагичность ситуации, Сати Казанова не унывает и вспоминает, что за время пандемии у них с мужем появилась особая связь, которая только приумножилась благодаря видеозвонкам. Певица смеется, что их семейные шутки никто не понимает и не сможет оценить, потому что у пары слишком странное чувство юмора.

Сам же Стефано Тиоццо настроен позитивно и счастлив увидеть "свет в конце туннеля". По словам фотографа, для всех итальянцев крайне важно, чтобы открылись границы внутри страны, и местные жители могли свободно перемещаться. В первый же день, когда было разрешено выезжать за пределы своей области, Стефано отправился в пустую Венецию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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