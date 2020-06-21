«С пигментными пятнами и синяками»: Кудрявцева продемонстрировала Собчак «честное» фото

21.06.2020 | 12:14

Телеведущая ответила журналистке Ксении Собчак. Лера Кудрявцева показала собственные отретушированные портреты.

Накануне журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном микроблоге шуточный пост. Знаменитость показала два своих снимка. Один кадр был подвергнут обработке в специальной программе. На нем Ксения выглядит намного моложе своих лет.

Собчак сообщила, что некоторые ее знакомые публикуют в соцсетях только обработанные в фотошопе снимки. Теледива пожаловалась, что так привыкает к отредактированным кадрам, что перестает узнавать приятельниц в реальности.

Лера Кудрявцева ответила на пост журналистки. Телеведущая тоже обработала собственный портрет в фоторедакторе. Получилось два снимка. На одном знаменитость выглядит старше своих лет: с пигментными пятнами и синяками под глазами, а на другом – блистает молодостью и свежестью.

"И только попробуй меня не узнай", – обратилась Лера к Ксении.

Поклонники были шокированы тем, как программа для ретуши снимков изменила Кудрявцеву. "Смело", Лера, на ночь рассмешила, как уснуть сейчас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Молодец! Даже мы, поклонники, сразу подойдем и узнаем, юмор", "Ну и на фига вы себе веснушки нафотошопили? Вот без мейка и вся такая натюрель(как справа) лучше, чем вся уфотошопленная нееестесстаенная слева. Лера красотка! Видела вас вживую близко-близко! Ведьма, всем бы так выглядеть! И тогда б фотошопа бы не было впринципе", – отреагировали на забаву Леры Кудрявцевой поклонники.