Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 июн 2020|13:04
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Посетившая «подпольную» парикмахерскую Пугачева показала результат

Печать

Поклонники замечают, что Алла Пугачева с каждым годом становится лишь краше. Некоторые уверены – артистка до сих пор пользуется услугами пластических хирургов.

На днях Алла Пугачева организовала в своем замке "подпольную" парикмахерскую. Артистка пригласила в гости стилистов, которые покрасили ей волосы и сделали новую прическу. Процесс преображения Алла Борисовна показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Однако позже видеозапись она по каким-то причинам удалила.

Теперь же артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в новом образе. Правда, не одна. На фото также можно заметить Валентина Юдашкина, который, вероятно, приезжал навестить Пугачеву.

Некоторые поклонники по-доброму посмеялись над певицей и стилистом. "Кто их причесал? Стилист был один на всех?", – задался вопросом подписчик. Другой пользователь Сети выразил восхищение: "Как вы прекрасно выглядите. Как куколка!". Нашлись и те, кто заметил резкие изменения во внешности Аллы Борисовны: "Сама на себя не похожа!".

Действительно, Пугачева на снимке выглядит немного по-другому. У нее изменился разрез глаз, разгладились морщины. Могут быть лишь несколько предположений насчет этого. Либо Алла Борисовна обратилась к косметологу, либо воспользовалась программой для ретуши фотографий.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Чужие волосы ей прилепили?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте