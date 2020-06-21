Посетившая «подпольную» парикмахерскую Пугачева показала результат

21.06.2020 | 11:45

Поклонники замечают, что Алла Пугачева с каждым годом становится лишь краше. Некоторые уверены – артистка до сих пор пользуется услугами пластических хирургов.

На днях Алла Пугачева организовала в своем замке "подпольную" парикмахерскую. Артистка пригласила в гости стилистов, которые покрасили ей волосы и сделали новую прическу. Процесс преображения Алла Борисовна показала подписчикам своего инстаграм-аккаунта. Однако позже видеозапись она по каким-то причинам удалила.

Теперь же артистка поделилась снимком, на котором она запечатлена в новом образе. Правда, не одна. На фото также можно заметить Валентина Юдашкина, который, вероятно, приезжал навестить Пугачеву.

Некоторые поклонники по-доброму посмеялись над певицей и стилистом. "Кто их причесал? Стилист был один на всех?", – задался вопросом подписчик. Другой пользователь Сети выразил восхищение: "Как вы прекрасно выглядите. Как куколка!". Нашлись и те, кто заметил резкие изменения во внешности Аллы Борисовны: "Сама на себя не похожа!".

Действительно, Пугачева на снимке выглядит немного по-другому. У нее изменился разрез глаз, разгладились морщины. Могут быть лишь несколько предположений насчет этого. Либо Алла Борисовна обратилась к косметологу, либо воспользовалась программой для ретуши фотографий.