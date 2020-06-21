Ожидавший визита воров Кристовский не смог избежать ограбления

21.06.2020 | 13:21

Известный музыкант лишился части своего имущества. Грабители проникли в дом лидера группы "Уматурман" Владимира Кристовского в коттеджном посёлке Эдем в Химках.

Об этом рассказал сам музыкант на своей страничке в социальной сети инстаграм. Артист разместил небольшое видео, в котором подробно рассказал о произошедшем.

По словам Кристовского, преступники проникли в его дом через окно на первом этаже. Они поднялись на третий этаж особняка, где увидели большой сейф. Музыкант предчувствовал визит грабителей, поэтому написал на нем, что внутри нет драгоценностей и денег.

Это не остановило преступников. Они вскрыли сейф и выкинули из него все содержимое. Внутри хранилища не оказалось ни денег, ни драгоценностей. Там лежали одни ружья.

В итоге воры стащили несколько украшений жены Кристовского, которые лежали на видном месте в доме, и покинули коттедж. Как предполагает Владимир, их спугнули. Поэтому незваные гости спешно удалились, спрыгнув с балкона третьего этажа. Сейчас поисками грабителей занимается полиция.

В своем ролике Кристовский уточнил, что «музыканты - не такие богатые люди!» Это выражение повеселило многих пользователей, которые прокомментировали слова артиста.

Не могу промолчать: «музыканты - не такие богатые люди!» - сказал Вова, поднимаясь на третий этаж своего дома. А вообще, думаю, это обратная сторона соцсетей - вы всем рассказали, как здорово отдыхаете не дома, явно уехав не на день... кто-то принял это как приглашение. Рада, что обошлось все относительно легко!! Берегите себя и свой дом! - заметил один из интернет-пользователей.