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«Лежу, никуда не выхожу»: здоровье потерявшего друга Жванецкого ухудшилось

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86-летний Михаил Жванецкий последние несколько месяцев ответственно соблюдал режим самоизоляции, чтобы не заразиться коронавирусом. На карантине писатель и без этого чувствовал себя плохо.

После того, как скончался Роман Карцев, здоровье Михаила Жванецкого стало ухудшаться. Люди говорили, что сатирик тяжело переживал смерть близкого друга. На похоронах Михаил Михайлович выглядел очень расстроенным.

Позже писатель стал задумываться о смерти. Правда, немного и нечасто. В основном, Жванецкий думает о кончине, когда сильно заболевает или же обращается к врачам.

Недавно Михаил Михайлович рассказал журналистам, что в последнее время его здоровье оставляет желать лучшего. Писатель вообще не покидает свой дом. Плохое самочувствие он списывает на возраст.

"Я сам лежу, никуда не выхожу. Не только из-за карантина, просто очень плохо себя чувствую", – признался сатирик.

Кстати, по причине неудовлетворительного состояния здоровья Михаил Михаилович не смог проситься с коллегой Анатолием Трушкиным, который скончался несколько недель назад. Писатель хотел посетить церемонию прощания.

Напомним, Жванецкий не единственный, кто отказался тогда ехать на кладбище. По слухам, многие друзья Трушкина испугались пандемии коронавируса. Ведь они в таком возрасте, который входит в группу риска.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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