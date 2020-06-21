Айза собралась замуж за Олега Майами

21.06.2020 | 21:00

О романе Айзы Анохиной и Олега Майами стало известно всего пару месяцев назад. Артисты старались не раскрывать всех подробностей личной жизни, но проект Айзы сам расставил все на свои места и предоставил поклонникам новый повод для обсуждения.

Оказалось, что Айза Анохина и Олег Майами еще в самом начале отношений договорились о будущем теоретическом замужестве и дальнейшем построении семьи. В шоу "Супер Айза" появился личный разговор влюбленных, в котором и обсуждались пикантные темы.

Пара ехала в машине и разыгрывала для шоу сценку первого свидания, во время которой певица узнала о своем ухажере много интересного. Благодаря автомобильной беседе Айза выяснила, что Майами ни одной из своих девушек не предлагал руку и сердце.

Анохина не поверила певцу, списывая такой ответ на отличное чувство юмора молодого человека. Но Олег был настроен крайне серьезно и объяснил возлюбленной, что для такого шага нужно быть уверенным в своей второй половине на все сто процентов.

На столь проницательную речь Майами артистка ответила своим личным опытом. По словам Айзы, все мужчины, с которыми она когда-либо состояла в отношениях, предлагали ей выйти замуж.

"Это потому что ты комфортная", – прокомментировал данный феномен Олег.

Айза не стала тянуть с ответным ударом и уточнила у певца, считает ли он ее комфортной для того, чтобы можно было позвать под венец. В следующем выпуске "Супер Айза" Анохина провела откровенный монолог, в котором объяснила, почему рассталась с очередным мужем. Выяснилось, что сейчас звезда переживает настоящую депрессию и всячески борется с паническими атаками.