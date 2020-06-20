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«Меня там вылечили»: Елена Малышева спасла жизнь Александру Васильеву

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В апреле знаменитый телеведущий попал в больницу в Коммунарке с высокой температурой и двусторонним воспалением легких. В медучреждении он находился в течение нескольких дней.

За свое выздоровление Александр Васильев, однако, благодарит не столько врачей, сколько свою коллегу – телеведущую Елену Малышеву. Он заявил, что именно она настояла на госпитализации искусствоведа, что в итоге спасло ему жизнь.

"Леночка меня спасла. Она меня направила на лечение, я это сказал всем, в Коммунарку. Меня там вылечили", – рассказал Васильев в видеоролике, опубликованном в инстаграм-аккаунте Малышевой.

Стоит отметить, что вместе с Александром Васильевым в больницу попала и его коллега по "Модному приговору" – певица Надежда Бабкина. Однако ее случай оказался более тяжелым – артистку ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сообщалось, что инфекция привела к поражению 80% легких и отказу почек.

Тем не менее, врачам удалось спасти ей жизнь. В настоящее время Бабкина проходит реабилитацию. Она похудела на 30 килограммов и признается, что до сих пор страдает от одышки. Сам Александр Васильев рассказывал, что тоже порядком исхудал после болезни и даже не хотел выходить на работу.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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