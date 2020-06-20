Лишившаяся любимого дела Доронина замкнулась и столкнулась с проблемами со здоровьем

20.06.2020 | 12:06

Пару лет назад известная актриса Татьяна Доронина оставила должность президента МХАТ имени Горького. После этого звезда практически перестала выходить на связь с журналистами, общаться с коллегами, да и самые преданные поклонники мало что знали о ее жизни.

Несколько недель назад Доронина испытала недомогание. У артистки возникли серьезные проблемы со здоровьем, близкие приняли решение отправить Татьяну Васильевну в медицинское учреждение.

В госпитале, куда попала Доронина, у медиков не возникло проблем со звездной пациенткой. Все они в один голос отметили, что Татьяна Васильевна оказалась спокойным и нетребовательным пациентом.

«Татьяна Васильевна Доронина действительно проходила лечение у нас в госпитале. Позавчера наша любимая Татьяна Васильевна уехала домой. Мы сделали ей санаторно-курортную карту, провели плановое лечение, чтобы функционировал организм. Доронина – дисциплинированная, не капризная пациентка», — рассказали в клинике, где актриса проходила лечение.

Доронина продолжает внимательно относиться к своему здоровью. Татьяна Васильевна не только выполняла все рекомендации врачей, но и строго соблюдала режим самоизоляции. Об этом знали даже бывшие коллеги актрисы.

«Татьяна Васильевна ушла на самоизоляцию раньше всей страны — в январе 2019 года, так что ей не привыкать. Она прекратила активное общение после декабрьских событий 2018 года, когда ее «попросили» из нашего театра, назначив президентом МХАТа. Должность эта Доронину совсем не греет. С 1966 года она прослужила в театре. Можете себе представить?» — с грустью в голосе прокомментировали ситуацию коллеги артистки в интервью изданию «Собеседник».