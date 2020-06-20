Галустян высказался на тему современного юмора: Для дворового уровня – нормально

20.06.2020 | 09:11

Михаил Галустян рассказал, что думает на тему современного юмора. Экс-кавээнщик и звезда "Нашей Раши" отметил, что сейчас есть действительно талантливые ребята.

Артист признался, что ему нравится слушать шутки Алексея Щербакова, который участвует в Stand Up и снимается в некоторых популярных ютуб-программах. Правда, звезда переживает, что молодой человек может застрять в образе простачка, который несет чушь.

Михаил Галустян старается смотреть вперед. Он считает, что артист должен думать не о том, сколько раз смог рассмешить зал, а что потом может выйти из амплуа, которые на себя примерил. "Важно не то, как высоко ты взял эту ноту, важно, как долго ты ее держишь", – сказал комик.

В любом случае ему нравятся пассажи Алексея Щербакова. "Смеюсь с некоторых его стендапов", – признался Михаил Галустян. Также ему симпатизирует юморист Нурлан Сабуров и его ютуб-шоу "А что было дальше".

Однако он отмечает, что парням еще расти и расти в плане профессионализма. "Для дворового уровня – это нормально вообще. Мы во дворе так же все подкалывали друг друга. Мат на мате, шутка на шутке", – говорит знаменитость.

Михаил Галустян считает, из-за обилия обсценной лексики ребятам сложно выйти на новый уровень. "Они молодые, они хулиганят", – улыбается артист. Несмотря на это, бывший кавээнщик уверен, что сейчас идет закономерный этап развития современного юмора. Ведь Щербаков и Сабуров выросли на "Нашей Раше" и Comedy Club, которые ругали за слово "жопа" в прайм-тайм.