Екатерина Зинченко: «Мужа не стало, сын в сумасшедшем доме, а дочь меня ненавидит!»

20.06.2020 | 11:12

Некогда популярная актриса театра и кино называет себя неудачницей. Екатерина Зинченко стала известна всей стране благодаря роли мисс Морстен в фильмах из серии «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». Тогда актриса была еще студенткой.

В жизни Екатерины Зинченко случилось два больших любовных романа, но оба не принесли ей счастья. С первым избранником актриса рассталась, уличив мужчину в измене. А второй был женат и в итоге не повел Зинченко под венец.

От отношений с мужчинами у Екатерины двое детей — дочь Ксения, которая решила пойти по стопам матери и стала актрисой, и сын Феликс. Только вот драма в личной жизни отразилась и на общении с детьми.

«Сына периодически лечу от наркозависимости. С дочкой не общаюсь. Она меня ненавидит, говорит, что я ее недолюбила. А мне было тяжело, я хотела выжить, боролась за каждый кусок хлеба», - с горестью сообщила актриса Борису Корчевникову.

«Отец сына сразу сказал, что ребенок ему не нужен, мол, я должна сама решать, рожать мне или нет. Сейчас хочу сказать спасибо этому человеку за то, что общается с Феликсом и помогает ему», — разоткровенничалась 59-летняя артистка в программе «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Зинченко с содроганием вспоминает выписку сына из роддома. «Я положила ребенка на капот, открыла машину, положила его и поехала домой. Одна! Вы не представляете себе, как это больно и тяжело, что ты и твой ребенок никому не нужны! Это ужасно! Знаете, я была еще молоденькой, а на мне мама после инсульта, глухой отец, маленькая дочка... Всех я тащила на своем горбу. Но это было самое счастливое время — у меня были родители, дети, которым я была нужна... Сейчас родителей нет, дети ушли, собака умерла. Я осталась одна», — заплакала актриса.

Екатерина Григорьевна пыталась начать новую жизнь, встречалась с мужчинами. Но практически все, кто оказывался на ее жизненном пути, не соответствовали требованиям актрисы. В 90-х судьба свела Зинченко с режиссером Анатолием Эйрамджаном. Долгое время она снималась в его кинофильмах, а затем тот уехал в Америку.

После этого события жизнь актрисы пошла под откос. «2013 год стал переломным для меня. Умер муж, сын с наркотиками в сумасшедший дом попал. Тогда было просто невыносимо жить. Время, когда со мной было двое детей и родители — самое замечательное. Да, тогда мы жили впроголодь... Сейчас есть все, только вот счастья нет, и время ушло», — подвела печальной итог Зинченко.