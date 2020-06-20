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«Был таким жирным?»: Басков после голодания сильно удивил народ

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Вокалист опубликовал "честное" фото. Николай Басков значительно помолодел.

Пользователи Сети с любопытством наблюдают за конфликтом телеведущих Ксении Собчак и Тины Канделаки. Экс-подруги отпускаю в адрес друг друга обидные остроты.

Как, например, Собчак опубликовала в личном микроблоге фотоколлаж, состоящий из двух частей. Один кадр с ретушью, другой – нет. Ксения иронично отметила, что порой при встрече не узнает своих знакомых. Дескать, их снимки в соцсетях сильно отличаются от реального положения дел.

Канделаки не осталась в стороне. Теледива тоже обработала свой портрет через фотофильтр. Тина отметила, что похожа на себя даже после легкой ретуши.

К спору Ксении Собчак и Тины Канделаки присоединился певец Николай Басков. Артист разместил на личной странице в "Инстаграм" фото из серии "До и после".

"До карантина и после. Меня теперь тоже не узнают", – прокомментировал пост Басков.

"А когда ты был таким жирным? Жесть! Или это фотошоп?" – удивился подписчик. "После февральских съемок отъелся, Знал, что прийдется пояс затянуть", – отшутился артист.

Напомним, время самоизоляции Николай Басков провел с пользой. Вокалист 21 день отдыхал в Карелии. Под присмотром докторов знаменитость занималась лечебным голоданием.

Также в недавнем интервью Басков рассказал, что старается выпивать по два литра воды в день. Иногда вокалисту удается выпить до четырех литров в сутки. По словам Николая, в подобных вопросах он ориентируется на мнение врача.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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