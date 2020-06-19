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Звездная сваха Сябитова рассказала о правилах поведения на первом свидании

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Роза Сябитова в личном блоге перечислила вещи, которые должна сделать девушка, чтобы произвести впечатление на мужчину. Сваха отметила, что эти правила работают безотказно.

Первая встреча – это только знакомство, а значит, она не должна длиться слишком долго. Идеальным временем для свидания будет промежуток от 20 минут до полутора часов.

Если молодой человек не понравился, вы как раз успеете выпить чашку кофе. В обратном случае часа будет вполне достаточно, чтобы оставить о себе приятное впечатление. Мужчина не устанет от вас, а заодно у него будет повод скорее назначить новую встречу.

Роза Сябитова уверена, что во время знакомства не стоит пытаться окутать собеседника "волнами сексуальности". Это может негативно сказаться на дальнейших отношениях. Нельзя давать мужчине столь легкую победу, если девушка рассчитывает на длительное, так сказать, сотрудничество.

Звездная сваха отметила, что главное в первом свидании – вовремя уйти. Не стоит бояться оставить партнера в расстроенных чувствах из-за внезапно оборвавшейся встречи. Если его действительно заинтересовала девушка, он обязательно захочет вновь ее увидеть, говорит Роза Сябитова. Ведущая пообещала скоро рассказать, как правильно уйти с первого свидания, если мужчина не понравился.

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Источник — dni.ru
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