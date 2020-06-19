Валентин Гафт не сможет появиться на сцене из-за проблем с речью

19.06.2020 | 11:23

Состояние Валентина Гафта оставляет желать лучшего. Впрочем, хуже народному артисту РСФСР не становится.

В последнее время 84-летний Валентин Гафт не появляется на публике. Он коротает дни вместе с родными, которые оказывают ему большую поддержку. В гости к народному артисту, страдающему от болезни Паркинсона, приходят друзья.

Подруга семьи рассказала журналистам, что Валентин Иосифович чувствует себя плохо. Однако его состояние в можно назвать стабильным. Ранее супруга актера Ольга Остроумова отметила: его здоровье ухудшается зимой, а летом становится лучше.

Речь Гафта нарушилась. Иногда артист не может связать и двух слов. "Валя правда испытывал большие затруднения с речью. А что вы хотите при этом заболевании? Ему было тяжело", – сказала подруга семьи.

Очевидно, что Валентин Иосифович больше не появится на сцене. Однако артист хочет, чтобы его 72-летняя супруга продолжила играть в театре.

В сентябре Валентину Гафту исполнится 85 лет. Друзья надеются, что он все же сможет выйти на сцену. Актер даже может ничего не говорить, подчеркнули коллеги – он и так заслуживает аплодисментов.