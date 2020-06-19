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В минус: бизнес Михаила Галустяна и Александра Реввы приказал долго жить

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Популярные комики и бывшие КВНщики Михаил Галустян и Александр Рева стараются зарабатывать не только своими образами. Несколько лет назад юмористы решили вложить в компанию, которая выпускала продукцию для гейм-индустрии.

Фирма «Эйс Гейминг», совладельцами которой являются Галустян и Ревва, специализируется на проектах в сфере диджитал энтертейнмента и маркетинга, занималась продажей внутриигровых элементов для игры CS:GO. Данный шутер в последнее время является одной из самых популярных сетевых игр.

Как сообщает телеграмм-канал Mash. Недавно стало известно, что компания прогорела, об этом сообщил один из источников. По сведениям журналистов, Михаил Галустян имел в фирме долю в 20 процентов, его товарищ Ревва — 5.

Согласно отчетам, бизнес у юмористов не задался с самого начала. Уже в 2016 году, когда компания была основана, она сработала в минус. По итогам 2019 года убытки составили 2,4 миллиона рублей.

Галустян в 2019 году ушел с телеканала ТНТ на СТС. А Ревва на данный момент является действующим резидентом Comedy Club. В 2019-м он вошел в список юмористов с самыми высокими гонорарами за корпоративы.

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