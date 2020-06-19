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«Упырь»: Александр Домогаров отказался выходить к зрителям

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Александр Домогаров не остался в стороне от жуткого скандала, вспыхнувшего вокруг его коллеги, популярного актера Михаила Ефремова. Пьяный артист спровоцировал аварию, в которой погиб другой человек.

Александр Домогаров в свойственной себе эмоциональной манере призвал общественность прекратить травить Михаила Ефремова. При этом Александр признался, что, видя ту вакханалию, происходящую вокруг его коллеги, у него пропало желание выступать перед такими зрителями.

"Я понимаю, что навлеку на себя гнев, но клянусь, у меня теперь нет никакого желания выходить на сцену перед вами. Страшная катастрофа, которая произошла с Мишей – лакмусовая бумажка, которая показала отношение общества ''людей", – заявил Александр Домогаров.

Актер убежден, что следует перестать обсуждать и осуждать Михаила Ефремова и дождаться решения суда. "МИША – ВИНОВАТ И СУДИТЬ ЕГО БУДЕТ СУД! И не нужно рассуждать о его жизни! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – категорично заявил артист.

Александр Домогаров высказал мнение, что общественность так накинулась на Михаила Ефремова не только из-за того, что по его вине погиб другой человек, но и банально из-за зависти.

"Как его только не называли – упырь, подонок, алкашная тварь. Господи, люди, остановитесь. Тете, которая пишет с Алтая и требует казни, вернется страшно. Поверьте мне! Прекратите травлю! Михаил понесет наказание! Но не ваше!" – обратился к возмущенной общественности Александр Домогаров.

Напомним, 8 июня в Москве произошло ДТП, виновником которого стал севший пьяным за руль Михаил Ефремов. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и в лоб столкнулся с машиной Сергея Захарова, позднее скончавшегося в больнице. В настоящий момент популярный актер находится под домашним арестом. Ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
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