Не сдается: борющаяся с раком актриса Яковлева стала «Почетным гражданином»

19.06.2020 | 14:09

Александра Яковлева сражается с раком груди в четвертой стадии. На фоне смертельно опасной болезни артистка сильно изменилась.

Александра Яковлева часто проводит время в Калининграде. В этом городе она родилась, много лет и сил ему посвятила. Нет ничего удивительного в том, что артистка стала почетным гражданином Калининграда.

Награду 62-летняя звезда приняла из рук членов администрации города. "Дорогие друзья! Коллеги! Земляки! Огромное спасибо за оказанное доверие. Я очень счастлива!" – поблагодарила она.

Яковлева опубликовала фотографии и видеозапись награждения. Для важного дня Александра выбрала темно-синее закрытое платье по фигуре. Образ завершила нитка жемчуга на шее.

Поклонники рассыпались в комплиментах. Они отметили, как молодо выглядит артистка, какая у нее стройная фигура. Впрочем, некоторые решили, что Александра сильно похудела из-за тяжелой болезни. Кто-то даже предположил, что на фото она в парике.

О страшном заболевании одна из самых привлекательных актрис советского кинематографа рассказала в эфире шоу "Привет, Андрей!". Это известие шокировало гостей программы. Яковлева подчеркнула, что в помощи не нуждается и может самостоятельно заработать деньги на дорогостоящее лечение.

Артистка убеждена: при смертельном диагнозе важно не опускать рук, надеяться и не молчать. Не держать все в себе, а откровенно делиться переживаниями. Александра ничего не скрывает. Она честно показала лысую голову, когда лишилась роскошной шевелюры после курса химиотерапии.