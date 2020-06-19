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«Настоящий качок»: 68-летний Газманов показал подтянутое тело

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Олег Газманов опубликовал в своем инстаграм-аккаунте подборку летних снимков. Вместе с женой музыкант отправился кататься на досках.

Sup-серфинг – вид спорта, во время занятия которым человек стоит на пластмассовой или надувной доске и отталкивается от воды специальным веслом. Как отметил артист, они с супругой таким образом проплыли восемь с половиной километров.

Олег Газманов выложил серию снимков в плавках. Певец продемонстрировал загорелое подтянутое тело с "кубиками" в области пресса. Поклонники в восторге от кумира. Многие поразились прекрасной форме музыканта, которому в июле исполнится 69 лет.

"По-моему паспортистка ошиблась, выдавая Вам паспорт. Вы в отличной форме, пример для многих молодых!", "Это преступление – иметь такую физическую форму в 68-то лет", "В отличной форме, молодец!", "Настоящий качок", – отметили подписчики.

Также фолловеры восхитились стройной фигурой супруги Олега Газманова. Недавно в интервью артист рассказал, что встретил будущую жену на гастролях в Воронеже. "Влюбился в ее походку. Думал тогда: если она еще и красивая, то все, я пропал", – сообщил певец. Они вместе уже больше 20 лет.

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Источник — dni.ru
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