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Наследие Хворостовского: сын готовится пойти по стопам великого отца

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Вдова Дмитрия Хворостовского впервые после кончины супруга решила поделиться сокровенным и согласилась на большое интервью. Флоранс Илли поделилась, как ей приходится без мужа, как она занимается воспитанием детей.

В беседе с другом семьи, артистом Юсифом Эйвазовым, в прямом эфире в его инстаграм-аккаунте женщина высказала свои переживания. Флоранс рассказала, что сейчас вместе с детьми Максимом и Ниной живет в Лондоне.

Вдова оперного певца так и не смирилась со смертью мужа и до сих пор переживает по этому поводу. Однако Флоранс пытается не реагировать на резкие высказывания хейтеров. Например, ее обвиняют в "слишком счастливом виде".

Супруга Дмитрия Хворостовского призналась, что ей очень тяжело, но жизнь продолжается. В июле женщина собирается с детьми поехать на море в Италию.

Рассказал о своих планах и сын Дмитрия Хворостовского. Максим очень похож на отца. Ему осталось учиться в школе два года, и он уже определился с профессией. Похоже, что парень решил пойти по стопам своего знаменитого отца.

"Я хочу быть музыкантом. Это не хобби и не шутка. Я хочу играть на гитаре, петь. Я бы хотел исполнять джаз, блюз, чуть-чуть рок", – поделился Максим. О своем отце молодой человек отзывается с большой любовью. Он называет его самым добрым и лучшим папой и другом в мире.

Напомним, Дмитрий Хворостовский умер осенью 2017 года. Артист больше двух лет боролся с раком мозга.

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Источник — dni.ru
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