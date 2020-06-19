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«Это очень резко, так нельзя»: Лолита помнит обиду на Аллу Пугачеву

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Лолита Милявская много лет знакома с Аллой Пугачевой. Певица призналась, что у нее к Примадонне было неоднозначное отношение.

Лолита Милявская считается одной из самых экстравагантных артисток в отечественном шоу-бизнесе. Певица не боится рубить правду-матку, не стесняясь говорит о своих чувствах, иногда весьма жестко припечатывает коллег. Собственно, не все любят певицу именно за ее острый язык.

Однако сама артистка утверждает, что именно благодаря Алле Пугачевой она стала тем, кем является. По словам Лолиты, это Примадонна научила быть ее такой прямолинейной на грани резкости. Причем сама Алла, по признанию певицы, была с ней очень сурова.

"Люлей она мне давала на протяжении жизни за разные творческие вещи. Я всегда ее слушала и была благодарна. Один раз обиделась, но это было в начале карьеры. Мне казалось, это очень резко, так нельзя, а теперь понимаю – вот от кого я научилась", – заключила Лолита Милявская.

Певица отметила, что Алла Пугачева даже никогда ее не хвалила. "Вот сейчас я от нее иногда слышу какие-то добрые слова, причем каждое – на вес золота. Она говорит: "Ну вот теперь мне нравится". Очень коротко и безо всяких рассуждений", – констатировала артистка.

Зашла речь и о личной жизни Лолиты. После расставания с пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием Ивановым певица сильно похудела. Сама артистка утверждает, что не прибегала ни к каким диетам. "Самое главное – избавление от всего ненужного, в том числе людей. Потому что все они носят характер раздражителей. Я почистила круг приблизительно на пять-шесть человек, причем без капли сожаления!" – раскрыла секрет певица.

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Источник — dni.ru
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