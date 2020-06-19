Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|10:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Полезное

Что пришлось пережить в последние дни Певцову и Дроздовой

Печать

Горе в семье Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой – умерла мать артиста. Новыми подробностями поделилась супруга актера.

На днях стало известно о том, что у Дмитрия Певцова умерла мать. Популярный актер сам объявил эту печальную новость, причем сделал это уже после похорон. По всей видимости, убитому горем артисту потребовалось время, чтобы немного прийти в себя, набраться сил для объявления.

Ноэми Семеновна Роберт скончалась 9 июня, не дожив 20 дней до своего 92-летия. Новые подробности сообщила Ольга Дроздова. Так, актриса рассказала, что мать Дмитрия Певцова умерла от старости, дома, в кругу самых родных и близких. Причем с каждым из них она нашла силы поговорить перед смертью. "Ее уход не стал для нас неожиданностью, мы долго ее держали, она уходила постепенно, как это бывает почти в 92 года. Мы молились за нее", – отметила Ольга Дроздова.

Примечательно, что незадолго до ухода мать Дмитрия Певцова, будучи всю жизнь атеистом, приняла православие. "Ноэми Семеновна стала в крещении Нина, если кто-то захочет за нее подать записочку или помолиться", – сообщила популярная актриса.

Ольга Дроздова отметила, что женщина жила с ними. "Мы никогда и не расставались и никуда лишний раз не выходили на улицу, берегли и ее и мою мамочку, которая чуть моложе", – рассказала артистка, вероятно, имея в виду режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии коронавируса.

Мать Дмитрия Певцова была спортивным врачом, академиком. До глубокой старости женщина вела активный образ жизни. Например, в 72 года она опробовала дайвинг, совершив свое первое погружение.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — dni.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

"Ноэми Семеновна стала в крещении Нина,
Его мама, Ноэми Семеновна Роберт, родом из Тбилиси. По профессии она врач, а по национальности — еврейка, соблюдающая традиции своего народа. От нее Певцов унаследовал южную красоту и внешность настоящего мачо.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • «Стыд, срам и позор!»: Дмитрий Певцов отреагировал на оскорбления
  • Дроздова и Певцов наведались к Корчевникову с атрибутами молодоженов
  • Певцов в образе Сталина раскритиковал точку зрения патриота Познера
  •  

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте