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Безруков, Бондарчук, Миронов, а лидер рейтинга предпочтений - Константин Хабенский

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Исследовательский холдинг "Ромир" составил топ-10 деятелей театра и кино на основе предпочтений россиян. Людям было предложено ответить на вопрос: кому из публичных личностей страны они доверяют.

Респонденты называли семь человек, где первым был тот, кому они доверяли больше всего. В исследовании приняли участие люди с разными социально-демографическими характеристиками, имеющие различные покупательские и медиа-предпочтения, а также проживающие во всех регионах нашей страны.

Первым в рейтинге доверия в категории "Театр и Кино" стал актер Константин Хабенский. Следом за ним идет актер Дмитрий Нагиев. Тройку лидеров замыкает режиссер Никита Михалков.

Делее в топ-10 расположились актеры Александр Петров, Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Федор Бондарчук, Евгений Миронов, певец Дмитрий Певцов и Владимир Машков. В исследовании приняло участие 2400 респондентов. По результатам опроса составлялся бальный рейтинг личностей.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский стал жертвой недобросовестных строителей. Актер решил подготовить квартиру к рождению дочери, нанял рабочих и заключил договор, однако результат оказался далек от идеала.

Ремонт обошелся звезде почти в шесть миллионов рублей. Константин Хабенский с женой нашли массу недочетов.

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Источник — dni.ru
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