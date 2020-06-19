Алла Пугачева испортила карьеру известной певице

19.06.2020 | 13:35

Новой гостьей шоу "Судьба человека" стала Валентина Легкоступова. Певицу прославила композиция "Ягода-малина", однако в 90-е карьера пошла ко дну. Звезда советской эстрады уверена, что в этом есть вина Аллы Пугачевой.

Как отметила знаменитость, когда распался Союз – наступила новая реальность, в которую она не смогла встроиться. Однако роковую роль в участи артистки сыграло неаккуратно сказанное слово Примадонны.

Валентина Легкоступова в эфире программы "Судьба человека" вспомнила о том случае. Певица заявила, что Алла Пугачева давала интервью журналисту – некому Урмасу Отту. В беседе с ним звезда как-то небрежно произнесла фамилию коллеги по сцене. "Это сыграло роковую роль", – уверена она.

Спустя время об инциденте доложили знаменитости: мол, тебя Примадонна по телевизору оскорбила. Как отметила Легкоступова, она пересмотрела интервью королевы поп-сцены. В целом ничего ужасного та не сказала, но осадочек, как говорится, остался.

В разговоре с Борисом Корчевниковым певица добавила, что на ее долю выпало много испытаний. Она никому не пожелала бы жить во времена перемен.