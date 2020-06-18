Супруга Александра Малинина раскрыла секрет идеальной жены

18.06.2020 | 08:00

Супруга Александра Малинина в авторской колонке рассказала, какой женщиной нужно стать для мужа. Эмма поделилась секретами своего брака с известным исполнителем.

Врач-гинеколог отметила, что счастливые отношения начинаются с работы над собой. Необходимо обзавестись полезными привычками. Жена певца заявила, что никогда в жизни не ходила с грязной головой и не ложилась спать с неумытым лицом.

Эмма заверила, что пластические операции не дадут женскому телу того, что подарит режим и самодисциплина. Как отметила доктор в авторской колонке, сейчас в интернете предостаточно упражнений для поддержания хорошей формы. Также она добавила, что мужчина всегда чувствует в женщине шарм, который никак не зависит от возраста.

Супруга Александра Малинина заявила, что сексуальное благополучие в паре в большей степени зависит от партнерши. Девушке необходимо общаться с мужчиной правильно. Например, никогда не пилить, не лезть с расспросами, если возлюбленный не в духе, не ревновать по пустякам, быть приятной в быту. Именно эти пункты помогут сохранить в отношениях "химию".

Жена Александра Малинина заявила, что женщина должна быть полна счастьем, чтобы ее муж и дети тоже были довольны. А от внутренней гармонии идет и правильное сексуальное настроение.

Как отметила Эмма, она сначала тратит время на семью, а уже только потом на себя. Она добавила, что у нее действительно есть помощники по дому, но хорошие помощники бывают лишь у настоящей хозяйки.