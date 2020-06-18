Счастливый Николай Цискаридзе показал ребенка: С первой минуты я называю его чудом!

18.06.2020 | 13:10

Звезда балета Николай Цискаридзе не афиширует подробности личной жизни. Но на сей раз он сделал исключение.

Николай Цискаридзе – один из самых "закрытых" людей в отечественном балете и шоу-бизнесе. Артист с удовольствием дает интервью, участвует в различных телешоу, однако говорить предпочитает только о работе или на общественно значимые темы.

Между тем многочисленным поклонникам интересно знать, что происходит в его личной жизни. Однако на эту тему Николай Цискаридзе предпочитает не распространяться. Он считает, что все касающееся этого аспекта должно оставаться в тени.

И все же артист сделал исключение. На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" он опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен с женщиной и ребенком. "В моей жизни есть самый дорогой человек, с первой минуты я называю его чудом!" – признался Николай Цискаридзе.

Речь идет о сыне его подруги. С мальчиком артист познакомился в 2009 году после спектакля. "Малыш с маленьким букетиком цветов протянул руку и сказал: "Пхывэт!" Все! С этой минуты мы стали самыми большими друзьями", – сообщил артист.

С мальчиком Николай Цискаридзе посещал театры, музеи, парки, аттракционы и прочие увеселительные и познавательные места. При этом артист отметил, что не знает, кто больше радовался – Даня или он сам.

А теперь для юноши настало время получить паспорт. Так сложилось, что Даниилу нужно было самостоятельно выбрать отчество. И тот решил стать Николаевичем. "Это было неожиданностью для всех, но так сильно я не гордился никогда!" – признался Николай Цискаридзе.