Победительница шоу «Холостяк» объяснила отсутствие Криворотова рядом с собой

18.06.2020 | 08:42

Модель Барбара Пино, завоевавшая сердце героя шоу "Холостяк" Антона Криворотова, перестала выкладывать в "Инстаграм" совместные снимки. Поклонники забили тревогу, заподозрив, что влюбленные расстались.

Пока шоу "Холостяк" показывали по телевизору, Антон и Барбара не публиковали фотографий со свиданий, которые происходили в рамках проекта. Они были обязаны скрывать свою симпатию друг к другу.

После телепроекта в их аккаунтах в соцсетях появилось много кадров из совместных путешествий. Но с недавних пор девушка вдруг резко перестала постить фотографии с избранником.

Фолловеры разволновались было, но модель поспешила их успокоить. Победительница шоу "Холостяк" опровергла слухи о расставании со стоматологом.

Барбара отметила, что ее инстаграм-аккаунт всегда был про ее модельную профессию. Она редко выкладывает посты, и чаще всего это кадры из рабочих фотосессий для крупных брендов. Иногда девушка удаляет посты не про работу.

"Что касается наших отношений с Антоном, то теперь мы просто перестали показывать совместные фото и видео, потому что правильнее оставлять личную жизнь в приватном пространстве, не для всех", – рассказала Пино.

Напомним, герой шоу "Холостяк" Антон Криворотов ранее признавался, что по-настоящему счастлив с моделью. Она заинтересовала его своей самобытностью и непохожестью на других. По словам стоматолога, они пока не торопятся съезжаться.